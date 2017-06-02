СБУ ответила Схемам: в расследовании есть много несоответствий

Спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала журналистское расследование программы Схемы о дорогом автопарке ведомства

Служба безопасности Украины будет адекватно реагировать и проверять информацию, которую распространили журналисты в расследовании программы Схемы относительно дорогого автопарка ведомства. Об этом сегодня в комментарии LIGA.net сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Сейчас мы обязательно будем реагировать на этот сюжет и проверять то, что они сказали, поскольку там было много несоответствий", - сказала Гитлянская.

По ее словам, в случае, если факты подтвердятся, то будут приниматься соответствующие решения.

"Политика руководства службы в том, чтобы вычищать ряды, а не прикрывать никого", - отметила Гитлянская.

Она напомнила, что за последний год было открыто более 70 уголовных производств против сотрудников, в том числе за коррупцию и госизмену.

"Поэтому будем реагировать адекватно. И хочу также обратить внимание, что в ответе на запрос, который был прислан в день эфира, мы просили не показывать лица наших сотрудников, а не просили снять программу с эфира", - подчеркнула Гитлянская.

2 июня сообщалось, что журналисты программы Схемы провели расследование, в котором рассказали об автопарке Службы безопасности Украины. Расследование показало, что стоимость автомобилей сотрудников Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ не соответствует уровню их доходов.

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