Суд отказал Насирову в пересмотре меры пресечения

Заседание прошло сегодня в 14:30 в закрытом режиме

Соломенский суд Киева отказал отстраненному от выполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Роману Насирову в пересмотре меры пресечения. Об этом LIGA.net сообщил источник.

Заседание прошло сегодня в 14:30 в закрытом режиме.

"Он (Насиров, - ред.) обратился с ходатайством об изменении меры пресечения с целью выезда за пределы Украины на лечение и, соответственно, возвращение внесенного залога. Суд отказал в изменении меры пресечения", - уточнил источник.

1 июня сообщалось, что Насиров еще не получил официального ответа от Национального актикоррупционного бюро по поводу возможности возврата ему загранпаспорта якобы для выезда на лечение в США.

Читайте также: Дело фискалов: Аваков разъяснил слова об участии Насирова

2 марта 2017 года Насирова задержали в столичной больнице Феофания в ходе проведения обыска в рамках расследования газового дела. Там же детективы НАБУ вручили главе ГФС подозрение.

7 марта Соломенский райсуд Киева поместил чиновника под стражу. 16 марта супруга Насирова внесла за него 100 млн грн залога, после чего бывший главный фискал вышел на свободу.

27 апреля суд продлил Насирову на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн для главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Согласно решению суда, Насиров не имеет права покидать страну, а его паспорта для выезда за границу должны храниться в миграционной службе. Он также обязан носить электронный браслет.

Также суд продлил отстранение Насирова от должности до 26 июня.

30 мая 2017 года детективы НАБУ отказали Насирову в разрешении на выезд в США. При этом в бюро отметили, что это уже его второе обращение. В первый раз он просил в апреле разрешить ему посетить соревнования сборной Украины по дзюдо в Варшаве.

Читайте также: Летаргия Насирова и побудка для Порошенко