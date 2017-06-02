Около 70% украинцев в Крыму имеют доступ к СМИ Украины - Джеппар

Достаточно большое количество людей в Крыму смотрят украинские телеканалы, отметила исполняющая обязанности министра информационной политики

Около 70% граждан Украины в оккупированном Крыму имеют доступ к спутниковым украинским СМИ. Об этом в эфире радио Крым.Реалии сказала исполняющая обязанности министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

"Желание оккупационной власти и Кремля - максимально удалить Крым от мира, чтобы была такая серая зона без возможности людей к сопротивлению, полное зомбирование, полная пропаганда. Единственное, что есть - спутник, и, по нашим оценкам, около 70% граждан Украины в Крыму имеют потенциальный доступ к спутниковым украинским СМИ. По моей информации, достаточно большое количество людей смотрят украинские телеканалы", - подчеркнула Джеппар.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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