Польша в следующем году заменит Украину в Совбезе ООН
В пятницу Генеральная ассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности на ближайшие два года. Это Кот-д’Ивуар, Кувейт, Польша, Перу и Экваториальная Гвинея. Об этом сообщает Центр новостей ООН.
Польша заменит Украину на месте представителя восточно-европейской группы.
Также сообщается, что по предварительной договоренности с Италией и при поддержке членов Генассамблеи в новый состав Совбеза сроком на один год войдут Нидерланды, которые в свое время поделили двухлетний срок с Италией.
Для того, чтобы занять место непостоянного члена в Совете Безопасности, каждый кандидат должен получить две трети голосов делегатов Генеральной ассамблеи.
На сегодняшний день постоянными членами Совбеза являются Великобритания, Китай, Россия,США и Франция. Остальные десять переизбираются каждые два года на основе принципа региональной ротации.
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