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Польша в следующем году заменит Украину в Совбезе ООН

03.06.2017 00:22
Представителем восточно-европейской группы в Совете безопасности ООН в следующем году станет Польша
Польша в следующем году заменит Украину в Совбезе ООН
Фото: ЕРА

В пятницу Генеральная ассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности на ближайшие два года. Это Кот-д’Ивуар, Кувейт, Польша, Перу и Экваториальная Гвинея. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Польша заменит Украину на месте представителя восточно-европейской группы.

Также сообщается, что по предварительной договоренности с Италией и при поддержке членов Генассамблеи в новый состав Совбеза сроком на один год войдут Нидерланды, которые в свое время поделили двухлетний срок с Италией.

Для того, чтобы занять место непостоянного члена в Совете Безопасности, каждый кандидат должен получить две трети голосов делегатов Генеральной ассамблеи. 

На сегодняшний день постоянными членами Совбеза являются Великобритания, Китай, Россия,США и Франция. Остальные десять переизбираются каждые два года на основе принципа региональной ротации.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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