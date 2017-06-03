Киберполиция дала рекомендации по блокировке запрещенных сайтов

Киберполиция разработала рекомендации для предприятий о том, как заблокировать доступ к запрещенным сайтам

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины разработал ряд рекомендаций для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, как заблокировать доступ к запрещенным веб-ресурсам. Согласно сообщению пресс-службы, существуют такие методы, как блокировка по IP-адресам, с помощью DNS и по URL.



Наиболее эффективным методом Киберполиция считает блокировку с помощью IP-адреса. Настройка оборудования по таким рекомендациям не требует дополнительных финансовых затрат и приобретения техники.



Киберполиция обращает внимание, что в последнее время в сети, с использованием приемов агрессивного маркетинга, быстро распространяются специализированные браузеры. "Они, под легендой предоставления возможности преодолеть ограничение доступа к заблокированным ресурсам, на самом деле получают полный доступ к операционной системе и персональным данным пользователя", - сообщают полицейские.



Отмечается, что пользователи, которые установили браузеры FreeU и Yandex Browser with protect подвергают свои компьютеры риску заражения, а также удаленного доступа к ним со стороны российских спецслужб. "В дальнейшем, полученная злоумышленниками информация может использоваться ими по собственному усмотрению", - отметили в Киберполиции.

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