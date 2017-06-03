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Аваков: 42 титушки из Винницкой области арестованы на два месяца

03.06.2017 21:10
Глава МВД сообщил, что 42 мужчины, подозреваемые в попытке захвата фермерского хозяйства в Винницкой области, арестованы без права залога
Аваков: 42 титушки из Винницкой области арестованы на два месяца
Фото: facebook.com/sergii.knyazev
42 мужчины,  которые подозреваются в попытке захвата фермерского хозяйства в Винницкой области 31 мая, арестованы на два месяца без права залога. Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Сегодня суд арестовал всех 42-х сроком на 2 месяца без права залога. Это наша новая жесткая линия! Есть еще желающие рейдерить, играть титушиными мускулами и оружием - присваивая себе право на насилие? Не понятно? Тогда мы идем к вам", - отметил министр.

Аваков также поблагодарил спецназ полиции за оперативное задержание подозреваемых.

31 мая в селе Метановка Теплицкого района Винницкой области несколько десятков вооруженных мужчин в балаклавах ворвались на территорию зернотока и начали стрельбу. Всего в результате попытки рейдерского захвата фермерского хозяйства получили ранения 6 человек. Полиция задержала 42 вооруженных мужчин.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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