Аваков: 42 титушки из Винницкой области арестованы на два месяца

Глава МВД сообщил, что 42 мужчины, подозреваемые в попытке захвата фермерского хозяйства в Винницкой области, арестованы без права залога





"Сегодня суд арестовал всех 42-х сроком на 2 месяца без права залога. Это наша новая жесткая линия! Есть еще желающие рейдерить, играть титушиными мускулами и оружием - присваивая себе право на насилие? Не понятно? Тогда мы идем к вам", - отметил министр.





Аваков также поблагодарил спецназ полиции за оперативное задержание подозреваемых.





31 мая в селе Метановка Теплицкого района Винницкой области несколько десятков вооруженных мужчин в балаклавах ворвались на территорию зернотока и начали стрельбу. Всего в результате попытки рейдерского захвата фермерского хозяйства получили ранения 6 человек. Полиция задержала 42 вооруженных мужчин.





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