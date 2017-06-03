Аваков: 42 титушки из Винницкой области арестованы на два месяца
03.06.2017 21:10
Глава МВД сообщил, что 42 мужчины, подозреваемые в попытке захвата фермерского хозяйства в Винницкой области, арестованы без права залога
Фото: facebook.com/sergii.knyazev
42 мужчины, которые подозреваются в попытке захвата фермерского хозяйства в Винницкой области 31 мая, арестованы на два месяца без права залога. Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Сегодня суд арестовал всех 42-х сроком на 2 месяца без права залога. Это наша новая жесткая линия! Есть еще желающие рейдерить, играть титушиными мускулами и оружием - присваивая себе право на насилие? Не понятно? Тогда мы идем к вам", - отметил министр.
Аваков также поблагодарил спецназ полиции за оперативное задержание подозреваемых.
31 мая в селе Метановка Теплицкого района Винницкой области несколько десятков вооруженных мужчин в балаклавах ворвались на территорию зернотока и начали стрельбу. Всего в результате попытки рейдерского захвата фермерского хозяйства получили ранения 6 человек. Полиция задержала 42 вооруженных мужчин.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:31
-
12:05
-
вчера
16:08
-
вчера
18:07
-
вчера
17:32
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Новости партнеров