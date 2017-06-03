Украинское радио начало вещание на оккупированный Донбасс

Первый канал Украинского радио начал вещание на оккупированную часть Донбасса на средних волнах, на частоте 873 кГц

Первый канал Украинского радио начал вещание на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский





"Наши люди на временно захваченной территории говорят, что сигнал доходит в Ростов-на Дону. Радио можно слушать на средних волнах, на частоте 873 кГц. Мощный передатчик, который позволил сигналу покрыть такую ​​большую территорию, установлен за два десятка километров от линии разграничения", - сообщил губернатор.





По его словам, продолжается работа по распространению телесигнала на оккупированный Донбасс.





В феврале сообщалось , что в Станице Луганской, которая находится в 12 км от оккупированного Луганска, продолжают вещание российские каналы и радио террористической организации ЛНР под названием Победа.





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