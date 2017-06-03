Украинское радио начало вещание на оккупированный Донбасс
03.06.2017 23:26
Первый канал Украинского радио начал вещание на оккупированную часть Донбасса на средних волнах, на частоте 873 кГц
Павел Жебривский
Первый канал Украинского радио начал вещание на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Наши люди на временно захваченной территории говорят, что сигнал доходит в Ростов-на Дону. Радио можно слушать на средних волнах, на частоте 873 кГц. Мощный передатчик, который позволил сигналу покрыть такую большую территорию, установлен за два десятка километров от линии разграничения", - сообщил губернатор.
По его словам, продолжается работа по распространению телесигнала на оккупированный Донбасс.
В феврале сообщалось, что в Станице Луганской, которая находится в 12 км от оккупированного Луганска, продолжают вещание российские каналы и радио террористической организации ЛНР под названием Победа.
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