Манафорт не фигурирует в деле амбарной книги Януковича - САП
Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, экс-политтехнолог Виктора Януковича Пол Манафорт не проходит по делу амбарной книги Партии регионов. Об этом сообщил журналистам ТСН глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
"Потому что он (Манафорт - ред.) не субъект расследования Антикоррупционного бюро и потому что доказательства, свидетельствующие о его коррупционных действиях на территории Украины не собраны и отсутствуют. Это объективно", - сказал Холодницкий.
Глава САП также заявил, что на основании "картинок" в СМИ прокуратура не может идти в суд.
12 апреля журналисты-расследователи агентства Associated Press заявили, что у них есть доказательства транзакций по счетам фирмы, согласно которым Манафорт получал деньги по амбарной книге Партии регионов.
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