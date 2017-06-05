Опубликовано новое фото российского Бука, сбившего рейс MH17

Bellingcat доказал российское происхождение ЗРК Бук, сбившей рейс MH17 над Донбассом в июле 2014 года

Bellingcat опубликовал новую фотографию Бука, сбившего MH17 17 июля 2014 года. Снимок сделан до катастрофы; на нем видно, что Бук был приписан к российской зенитно-ракетной бригаде.

"Команде Bellingcat удалось обнаружить недостающее звено - фотографию, на которой видны маркировки негабаритного груза на Буке 332, снятую до его транспортировки в колонне в июне 2014 года. На фотографии, снятой российским механиком, вероятно, весной 2013 года, виден Бук 332 с теми же белыми транспортными маркировками, что были видны на нем в Украине незадолго до и вскоре после сбития MH17. Эта фотография Бука 332, на которой полностью виден бортовой номер, а также маркировки негабаритного груза, - последняя по времени съемки из обнаруженных нами, снятых до его транспортировки в колонне в июне 2014 года, когда вторая цифра бортового номера была уже закрашена", - сообщает Bellingcat на официальном сайте.



Белые цифры, маркировки центра масс и негабаритного груза на этой фотографии находятся в тех же местах, что и на фотографиях и видео с Буком 332, снятых в России в июне 2014 года и в Украине в июле 2014 года.





Фото: bellingcat.com



Эта установка Бук была идентифицирована как Бук 332 53-й зенитно-ракетной бригады (воинская часть 32406) благодаря вышеперечисленным общим чертам, пишет Bellingcat.



Снимок сделан в 2013 году, однако попал в сеть только в феврале 2015 года.







На этом фото изображен мужчина на фоне ЗРК Бук 332, сзади - розовый контейнер для перевозки ракеты 3М8 ЗРК Круг.



Фотография с механиком была сделана на транспортном дворе 53-й бригады, говорится в докладе. Подтверждает это другой снимок, опубликованный неизвестным курсантом в августе 2014 года (имя курсанта авторы доклада не указывают, известно только, что он проходил сборы в Курске в направлении одного из московских вузов). На снимке второго курсанта изображен тот же розовый ракетный контейнер и Бук 332. Геотеги подтверждают, что фото сделано во дворе 53-й бригады в поселке Маршала Жукова, недалеко от Курска.



Геолокацию фотографии удалось подтвердить благодаря спутниковым снимкам.



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