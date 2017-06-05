Суд обязал ГПУ открыть дело против Батькивщины

Печерский суд обязал Генпрокуратуру расследовать недостоверные данные в финансовом отчете партии Тимошенко

Печерский суд Киева обязал Генеральную прокуратуру открыть дело против партии Батькивщина из-за установленных журналистами-расследователями неточностей в финансовом отчете политической силы Юлии Тимошенко, сообщает bihus.info.

Основой решения суда стала жалоба журналистов на существенные нарушения в партийном отчете политической силы. Производство открыто по факту действий должностных лиц партии - "внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложной информации, а также составление и выдача заведомо недостоверных документов".

Как сообщают журналисты-расследователи, в партийных финансах обнаружены несоответствия между отчетами и реальными вкладами от доноров политической силы, в том числе пенсионеров.

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