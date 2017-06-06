Amnesty о приговоре Шариной: презрение к верховенству закона
Международная правозащитная организация Amnesty International осудила приговор бывшему директору Библиотеки украинской литературы в Москве Наталье Шариной. Об этом говорится на сайте организации.
"Приговор Наталье Шариной, бывшему директору государственной Библиотеки украинской литературы в Москве за "экстремистские книги" является крайним пренебрежением принципом верховенства права и подчеркивает недостатки в независимости российской судебной власти", - говорится в заявлении правозащитников.
5 июня 2017 года Мещанский суд Москвы признал Шарину виновной по уголовному делу об экстремизме и растрате, приговорив к четырем годам условно. Кроме того, ей было назначено наказание в виде испытательного срока на четыре года.
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