Amnesty о приговоре Шариной: презрение к верховенству закона

По мнению правозащитников, приговор российского суда экс-библиотекарю Наталье Шариной является неуважением права

Международная правозащитная организация Amnesty International осудила приговор бывшему директору Библиотеки украинской литературы в Москве Наталье Шариной. Об этом говорится на сайте организации.

"Приговор Наталье Шариной, бывшему директору государственной Библиотеки украинской литературы в Москве за "экстремистские книги" является крайним пренебрежением принципом верховенства права и подчеркивает недостатки в независимости российской судебной власти", - говорится в заявлении правозащитников.

5 июня 2017 года Мещанский суд Москвы признал Шарину виновной по уголовному делу об экстремизме и растрате, приговорив к четырем годам условно. Кроме того, ей было назначено наказание в виде испытательного срока на четыре года.

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