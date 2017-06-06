Первые патрули дорожной полиции появятся в сентябре - Князев
В сентябре 2017 года запланирован первый выпуск сотрудников подразделений дорожной полиции. Об этом на церемонии передачи автомобилей подразделениям полиции Запорожской области заявил глава Национальной полиции Сергей Князев.
"Планируем в сентябре 2017 года выпустить первые 800-900 работников, которые выйдут на дороги Украины и изменят негативную ситуацию с ДТП, которая сейчас существует", - сказал Князев.
По его словам, для запуска дорожной полиции в резерве есть около 250 автомобилей.
Князев уточнил, что продолжается набор в ряды Нацполиции.
8 февраля 2017 года сообщалось, что Кабинет министров поддержал кандидатуру Сергея Князева на должность главы Национальной полиции.
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