Климкин: Разговаривать с Россией на основе доверия невозможно

Глава МИД подчеркнул, что со страной-агрессором Россией важен лишь "критический диалог" при помощи остального цивилизованного мира

Разговаривать с Российской Федерацией на основе доверия невозможно, но надо поддерживать критический диалог. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на совместной пресс-конференции с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером в Киеве.

"Разговаривать с Россией на основе доверия по определению невозможно. Но критический диалог с Россией важен, и такой диалог мы ведем при помощи всего трансатлантического сообщества, и я хочу сказать цивилизованного мира", - сказал он.

10 мая 2017 года Климкин заявил, что Россия сознательно загнала в тупик весь минский процесс.

Читайте интервью главы МИД: "Третья мировая война уже началась"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.