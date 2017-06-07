Климкин: Разговаривать с Россией на основе доверия невозможно
Разговаривать с Российской Федерацией на основе доверия невозможно, но надо поддерживать критический диалог. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на совместной пресс-конференции с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером в Киеве.
"Разговаривать с Россией на основе доверия по определению невозможно. Но критический диалог с Россией важен, и такой диалог мы ведем при помощи всего трансатлантического сообщества, и я хочу сказать цивилизованного мира", - сказал он.
10 мая 2017 года Климкин заявил, что Россия сознательно загнала в тупик весь минский процесс.
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