В РФ Поклонскую подозревают в сокрытии данных о донецкой квартире

Российская Transparency International выяснила, что у бывшей псевдопрокурора Крыма может быть жилье в Донецке, зарегистрированное на другую фамилию

Российское отделение Transparency International заподозрило бывшую псевдопрокурора оккупантов в Крыму, а ныне - депутата нелегитимной Госдумы РФ Наталью Поклонскую в утаивании сведений о якобы принадлежащей ей квартире в Донецке. Об этом говорится в докладе антикоррупционной организации.



Согласно украинскому Госреестру прав на недвижимое имущество, некая Дубровская Наталья Владимировна владеет в Донецке квартирой площадью 29,9 кв. м. Ее идентификационный номер налогоплательщика указывает на то, что она родилась в один день с Поклонской - 18 марта 1980 года.



В TI отмечают, что в Украине можно найти только одну Наталью Дубровскую с такой датой рождения и она была зарегистрирована в крымском селе Уютное под Евпаторией, где, согласно официальной биографии, выросла и Поклонская. В одном доме с Дубровской зарегистрированы еще три человека с этой фамилией, которые, судя по годам рождения, могут приходиться Поклонской матерью, отцом и старшей сестрой.



Под этой же фамилией - Дубровская - в соцсетях зарегистрирована дочь Поклонской, говорится в докладе организации. А документы украинских судов, в которых упоминается прокурор, дали Transparency основания полагать, что прокурорское удостоверение и украинский паспорт Поклонской были оформлены на разные фамилии.

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Если квартира в Донецке действительно принадлежит Поклонской, она, в соответствии с российским законодательством, как должностное лицо - депутат нелегитимной Госдумы должна была ее задекларировать. Однако ни в одной из четырех деклараций, поданных пособницей оккупантов с 2014 года, это имущество не указано, подчеркивают в TI.



Также организация уличила Поклонскую в том, что она, несмотря на уход с "поста" псевдопрокурора Крыма, сохранила за собой служебную квартиру во временно оккупированном Симферополе, формально принадлежащую фейковой крымской прокуратуре. Собственного жилья у нее, согласно декларации, якобы нет.



Российская Transparency в заключение просит руководство нелегитимной Госдумы и Администрацию президента РФ проверить достоверность сведений о доходах и имуществе Поклонской. Если факт сокрытия информации о квартире в Донецке подтвердится, она должна быть лишена депутатского мандата, отмечают в организации.

5 апреля 2017 года сообщалось, что ГПУ просит суд разрешить заочное расследование против ряда лиц, способствовавших оккупации Крыма Россией в 2014 году, в том числе против Поклонской.



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