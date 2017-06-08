Агентство безопасности полетов ЕС запустило проект с Украиной

Трехлетний проект нацелен на то, чтобы украинская авиация отвечала нормам ЕС

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) запустило новый проект сотрудничества с Украиной. Об этом сообщает Укринформ.



Это трехлетний проект. Он направлен на поддержку реализации в Украине норм летной годности ЕС. Уже подготовлен интенсивный план действий.



Глава Госавиаслужбы Александр Бильчук сообщил, что финализировать документ планируется в третьем квартале этого года.



16 января 2017 года было подписано соглашение между Европейской комиссией и Государственной авиационной администрацией Украины о конвергенции систем сертификации.



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