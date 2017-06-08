В Раде не смогли сократить число комитетов: не хватило голосов

Сейчас в парламенте 27 комитетов и Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации

Усилий народных депутатов не хватило, чтобы сократить количество парламентских комитетов для парламента следующего созыва. Об этом из зала заседаний сообщает корреспондент LIGA.net.

За проект изменений в закон о комитетах Рады и закон о центральных органах исполнительной власти по поводу оптимизации работы комитетов и соотношения предметов их ведения со сферами деятельности министерств №6256 проголосовали 210 депутатов при 226 необходимых.

После нескольких безуспешных попыток вернуться к рассмотрению законопроекта, 229 голосами его направили в комитет на повторное первое чтение.

Проект предусматривает, что в парламенте следующего, IX созыва, будет не больше 20 комитетов. При этом предметы ведения комитетов должны будут соотноситься со сферами деятельности министерств. Закон должен вступить в силу, когда будет избран новый состав парламента на выборах по пропорциональной системе.

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