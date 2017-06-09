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Рябошапка заявил об отставке: НАПК требуется перезагрузка

09.06.2017 10:53
Представитель агентства заявил, что его с коллегой Русланом Радецким план по выводу агентства из кризиса был отвергнут другими сотрудниками НАПК
Рябошапка заявил об отставке: НАПК требуется перезагрузка
Руслан Рябошапка (скриншот из видеозаписи)

Член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка написал заявление об отставке. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Поддерживая требования общества и правительства, с целью скорейшего налаживания эффективной работы НАПК, я сегодня подал в Кабмин заявление об отставке с должности члена агентства", - написал он.

По словам члена НАПК, который занимался вопросами антикоррупционной политики и предотвращения конфликта интересов, он в течение года работы на должности "пытался говорить о проблемах агентства, в том числе публично", но увидел "отсутствие своевременной и надлежащей реакции как в самом агентстве, так и извне".

"Вместе с Русланом Радецким мы предлагали собственный план вывода агентства из кризиса, однако, он был отвергнут коллегами ", - добавил он.

Рябошапка призвал народных депутатов оперативно принять закон о перезагрузке НАПК.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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