Рябошапка заявил об отставке: НАПК требуется перезагрузка

Представитель агентства заявил, что его с коллегой Русланом Радецким план по выводу агентства из кризиса был отвергнут другими сотрудниками НАПК

Член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка написал заявление об отставке. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Поддерживая требования общества и правительства, с целью скорейшего налаживания эффективной работы НАПК, я сегодня подал в Кабмин заявление об отставке с должности члена агентства", - написал он.

По словам члена НАПК, который занимался вопросами антикоррупционной политики и предотвращения конфликта интересов, он в течение года работы на должности "пытался говорить о проблемах агентства, в том числе публично", но увидел "отсутствие своевременной и надлежащей реакции как в самом агентстве, так и извне".

"Вместе с Русланом Радецким мы предлагали собственный план вывода агентства из кризиса, однако, он был отвергнут коллегами ", - добавил он.

Рябошапка призвал народных депутатов оперативно принять закон о перезагрузке НАПК.

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