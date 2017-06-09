Рябошапка заявил об отставке: НАПК требуется перезагрузка
Член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка написал заявление об отставке. Об этом он сообщил у себя в Facebook.
"Поддерживая требования общества и правительства, с целью скорейшего налаживания эффективной работы НАПК, я сегодня подал в Кабмин заявление об отставке с должности члена агентства", - написал он.
По словам члена НАПК, который занимался вопросами антикоррупционной политики и предотвращения конфликта интересов, он в течение года работы на должности "пытался говорить о проблемах агентства, в том числе публично", но увидел "отсутствие своевременной и надлежащей реакции как в самом агентстве, так и извне".
"Вместе с Русланом Радецким мы предлагали собственный план вывода агентства из кризиса, однако, он был отвергнут коллегами ", - добавил он.
Рябошапка призвал народных депутатов оперативно принять закон о перезагрузке НАПК.
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