Кистион пояснил, зачем ездил на форум экс-соратника Януковича

Снимок с Виктором Злочевским был сделан "после панели", а участие Украины в любых мероприятиях по энергобезопасности "обязательно", заявил чиновник

Вице-премьер-министр Владимир Кистион пояснил, зачем ездил на форум в Монако и как сфотографировался с экс-министром экологии времен Януковича Виктором Злочевским. Об этом он сообщил, отвечая в парламенте на вопросы народных депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

"С господином Злочевским фото было сделано, скорее всего, после панели. Вы, наверное, обратили внимание, там был и принц Монако, и экс-президент Александр Квасьневский... Поэтому я благодарю за внимание", - сказал он.

Кистион заявил, что организатором форума по энергобезопасности был заявлен институт Адама Смитта, а о том, что в нем принимает участие представитель экс-власти, он "узнал уже на самом форуме".

Также вице-премьер сообщил, что в форуме принимали участие два экс-президента европейских стран, два экс-премьера и действующие депутаты Европарламента.

"Я считаю, что голос Украины в плане энергетической безопасности и участие Украины в этом сегменте является обязательным. Учитывая, что те процессы, которые происходят в последнее время очень важны для Украины, в том числе строительство второго Северного потока. Этот вопрос серьезно обсуждался в рамках форума", - пояснил он.

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В июле 2016 года сообщалось, что должностных лиц компаний из группы Burisma подозревают в уклонении от уплаты налогов. Сам Злочевский был объявлен в розыск еще 16 января 2015 года по подозрению в незаконном обогащении.

В сентябре 2016-го суд обязал ГПУ прекратить розыск экс-министра. 1 ноября дело по подозрению Злочевского в незаконном обогащении и в части уклонения от уплаты налогов и отмывания средств было закрыто.

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