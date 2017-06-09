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Сколько в Раде фигурантов дел о коррупции: инфографика

09.06.2017 11:37
В первую пятерку фигурантов по количеству расследований вошли Игорь Кононенко, Юрий Бойко, Юлия Тимошенко, Александр Грановский и Сергей Клюев
Сколько в Раде фигурантов дел о коррупции: инфографика

В антикоррупционных расследованиях фигурируют почти треть народных депутатов VIII созыва - 121 человек. Об этом говорится в исследовании проекта ЧЕСНО, которое опубликовала Украинская правда.

По данным общественников, из 19 членов группы Воля народа в расследованиях фигурируют 16. Также много фигурантов насчитали в Оппозиционном блоке и группе Відродження. При этом в большинстве случаев объектами антикоррупционных расследований являются депутаты-мажоритарщики.

В первую пятерку фигурантов по количеству расследований вошли первый замглавы фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко, лидер Оппозиционного блока Юрий Бойко, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, нардеп от БПП Александр Грановский и внефракционный депутат Сергей Клюев.


Инфографика: ЧЕСНО

Наиболее распространенные среди депутатов "коррупционные деяния" - тендерные махинации (несколько своих компаний на одном тендере, выписанные под победителя условия) и подкуп избирателей во время предвыборной кампании. Также парламентарии часто не указывают в декларациях принадлежащие им фирмы и недвижимость, отмечается в исследовании.

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В Честно также напомнили, что по результатам уголовных производств пока не осужден ни один парламентарий.

Проанализировав электронные декларации народных избранников, общественники подсчитали, что в целом депутаты задекларировали 12,4 млрд грн сбережений, при этом 89 нардепов являются долларовыми миллионерами.

Ранее сегодня, 8 июня, была опубликована первая десятка прогульщиков и кнопкодавов Рады.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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