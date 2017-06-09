НАБУ запросило за рубежом информацию о командировках Охендовского

До получения ответов от иностранных партнеров следствие по делу приостановлено, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре

Следствие по делу о черной бухгалтерии Партии регионов запросило у иностранных партнеров информацию о зарубежных командировках главы Центризбиркома Михаила Охендовского. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



На основе анализа документов черной бухгалтерии Охендовскому инкриминируют получение $16 тысяч в качестве возмещения за его официальные командировки, а также еще $145 тысяч, в записях о которых его фамилия указана как "назначение платежа".



"По убеждению детективов НАБУ, ими доказано собственноручное получение Охендовским в офисе Партии регионов как минимум $16 тысяч, о получении которых он, согласно выводам проведенных ими почерковедческих экспертиз, лично расписался в черной бухгалтерии", - говорится в сообщении.



В САП отмечают, что для доказательства вины главы ЦИК остается установить, какие именно действия он, находясь в зарубежных командировках, выполнял в интересах Партии регионов и выполнял ли их вообще.



Как сообщили в ведомстве, официальные документы украинских дипломатов, обеспечивавших организационное сопровождение командировок Охендовского, содержат существенные противоречия, поэтому "единственным надежным источником" для следствия остается соответствующая иностранная сторона.

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"Детективами НАБУ… в уполномоченные органы других государств направлен ряд ходатайств об оказании международной правовой помощи по этому делу. До получения ответов от иностранных партнеров следствие по делу приостановлено на основании п. 3 ч. 1 ст. 280 УПК", - говорится в сообщении.



В САП добавили, что остальные материалы черной бухгалтерии подлежат исследованию в отдельном производстве, которое передано департаменту спецрасследований Генпрокуратуры.

24 апреля 2017 года глава НАБУ Артем Сытник сообщил, что бюро передало в Антикоррупционную прокуратуру окончательный вариант подозрения по делу Охендовского.



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