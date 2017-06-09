Дело Охендовского: НАБУ отреагировало на остановку следствия САП

Собрано достаточно доказательств для сообщения подозрения как председателю ЦИК, так и еще как минимум одному лицу, заявили в бюро

Детективы Национального антикоррупционного бюро продолжат расследование дела о черной бухгалтерии Партии регионов вместе с Департаментом спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, несмотря на решение главы антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о приостановлении следствия против председателя ЦИК Михаила Охендовского, которое не согласовывалось с детективами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро.

"По мнению НАБУ, доказательства, собранные детективами, являются достаточными для сообщения председателю ЦИК о подозрении в его окончательной редакции и дальнейшего направления обвинительного акта в суд", - пишут в бюро, уточняя, что сделать это может только глава САП.

Детективы НАБУ намерены продолжать работу над своими наработками по делу об амбарной книге.

"НАБУ не видит оснований для беспокойства со стороны САП в вопросе проверки достоверности подписей (Охендовского и других, - ред.), равно как и о сроках давности записей в амбарной книге ПР", - говорится в сообщении.

Следственная группа в составе детективов НАБУ и работников департамента спецрасследований ГПУ была образована в 2016 году с целью совместного исследования записей черной бухгалтерии Партии регионов. Расследование начато на основании документов, полученных 30 мая 2016 года. 13 декабря 2016 года председателю ЦИК сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере более $161 тысяч долларов.

"Собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении еще, как минимум, одному лицу", - отметили в бюро.

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