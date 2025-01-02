Украине, вероятно, придется пойти на территориальные уступки России – Волкер

Американский дипломат сравнил ситуацию в Украине с Германией после Второй мировой войны

Курт Волкер (Фото: ЕРА)

Все, вероятно, идет к тому, что Украине придется пойти на территориальные уступки России во время предполагаемого мирного соглашения. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал американский дипломат и бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

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"К сожалению, я думаю, вероятно, все идет именно к этому... Никто не признает российскую оккупацию. Но мы наверняка будем видеть обязательства или понимание того, что Украине это не будет возвращено военным путем", – сказал он.

Волкер отметил, что нужно добиваться деоккупации украинских территорий другими средствами. Однако, по его мнению, Россия будет сопротивляться и продолжать оккупировать.

Дипломат отметил, что союзники дают отпор РФ и вводят санкции, однако это "ужасно" для украинцев, находящихся на оккупированных территориях. По словам Волкера, ситуация напоминает ему Германию после Второй мировой войны.

"После Второй мировой войны развивалась Западная Германия, было вступление в Европейский Союз, вступление в НАТО. А Восточная Германия была оккупирована советскими войсками. И так продолжалось 40 лет до того, как Германия снова объединилась", – напомнил дипломат.