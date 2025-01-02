Україні, ймовірно, доведеться піти на територіальні поступки Росії – Волкер

Курт Волкер (Фото: ЕРА)

Все, ймовірно, йде до того, що Україні доведеться піти на територіальні поступки Росії під час можливої мирної угоди. Таку думку в інтерв’ю LIGA.net висловив американський дипломат та колишній спецпредставник Держдепартаменту з питань України Курт Волкер.

"На жаль, я думаю, ймовірно, все йде саме до цього... Ніхто не визнає російську окупацію. Але ми, напевно, будемо бачити зобов'язання або розуміння того, що Україні це не буде повернуто воєнним шляхом", – сказав він.

Волкер зазначив, що потрібно домагатися деокупації українських територій іншими засобами. Однак, на його думку, Росія чинитиме опір та продовжуватиме окуповувати.

Дипломат зазначив, що союзники дають відсіч РФ і вводять санкції, проте це "жахливо" для українців, які перебувають на окупованих територіях. За словами Волкера, ситуація нагадує йому Німеччину після Другої світової війни.

"Після Другої світової війни розвивалася Західна Німеччина, був вступ до Європейського Союзу, вступ до НАТО. А Східна Німеччина була окупована радянськими військами. І так тривало 40 років до того, як Німеччина знову об'єдналася", – нагадав дипломат.