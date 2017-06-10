В Печерской РГА опровергли сгон учителей на акцию "Безвиз"

Печерская РГА опровергла рассылку факсограммы с требованием направить учителей на акцию "Безвиз", на которой выступит президент Порошенко





"Подразделение Печерской РГА - управление образования не обязывало к участию в вышеупомянутом мероприятии работников учебных заведений Печерского района! Начальник управления образования ни устных, ни письменных распоряжений по обеспечению участия работников учреждений образования района в этом мероприятии не предоставляла", - говорится в сообщении.





В Печерской райгосадминистрации также отметили, что на распространенной факсограмме нет ни подписи руководителя управления образования, ни отметки о регистрации.





Ранее СМИ сообщили о рассылке факсограммы якобы от имени начальника управления образования Печерской РГА с требованием направить учителей на акцию "Безвиз".





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