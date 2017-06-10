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В Печерской РГА опровергли сгон учителей на акцию "Безвиз"

10.06.2017 20:37
Печерская РГА опровергла рассылку факсограммы с требованием направить учителей на акцию "Безвиз", на которой выступит президент Порошенко
В Печерской РГА опровергли сгон учителей на акцию "Безвиз"
Фото: kievvlast.com.ua
В Печерской райгосадминистрации Киева опровергают рассылку факсограммы с требованием направить по два человека от учебного заведения для участия в акции "Безвиз", в рамках которой выступит президент Петр Порошенко. Об этом сообщается на странице Печерской РГА в Facebook.

"Подразделение Печерской РГА - управление образования не обязывало к участию в вышеупомянутом мероприятии работников учебных заведений Печерского района! Начальник управления образования ни устных, ни письменных распоряжений по обеспечению участия работников учреждений образования района в этом мероприятии не предоставляла", - говорится в сообщении.

В Печерской райгосадминистрации также отметили, что на распространенной факсограмме нет ни подписи руководителя управления образования, ни отметки о регистрации.

Ранее СМИ сообщили о рассылке факсограммы якобы от имени начальника управления образования Печерской РГА с требованием направить учителей на акцию "Безвиз".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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