Только четверым из 800 украинцев отказали во въезде в ЕС без виз

Первые 800 украинцев пересекли границу с ЕС. Четверым отказали: один был без паспорта, остальные ранее нарушали правила Евросоюза

Почти 800 украинцев в безвизовом режиме пересекли границы соседствующих с Украиной стран Евросоюза по состоянию на утро 11 июня, во въезде было отказано лишь четырем гражданам. Об этом в Facebook сообщает департамент консульской службы МИД.



По состоянию на 10:00 границу с Польшей без виз пересекли 539 человек. В пункте пропуска Шегини в пересечении границы было отказано одному украинцу, которому, по предварительным данным, запрещен въезд в ЕС.



В Румынию в безвизовом режиме въехал 151 гражданин Украины. Одному во въезде было отказано в связи с отсутствием биометрического паспорта и необходимой в таком случае визы.



В столицу Венгрии Будапешт прибыли 136 украинцев, в том числе 35 - без виз, отказов во въезде нет.



Границу со Словакией по состоянию на 10:30 пересекли 733 человека, 33 из них - в безвизовом режиме. Двоим украинцам отказали во въезде в связи с превышением срока предыдущего пребывания в Евросоюзе.

Граждане Украины - пассажиры рейса Киев - Прага, имевшие при себе биометрические паспорта, беспрепятственно прошли пограничный контроль, сообщили в МИД.

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В Рим прибыли два авиарейса - из Львова и Киева, на которых находились 45 украинских граждан с биометрическими паспортами, отказов не зафиксировано. Также украинцы без виз прибывают в Париж, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне.

"Консулы Украины работают в круглосуточном режиме во всех наземных пунктах пропуска со странами ЕС, в аэропортах столиц (и не только) стран ЕС. Ситуация с пересечением границы ЕС гражданами Украины находится на особом контроле Министерства иностранных дел", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Сегодня ночью, 11 июня, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу.

По данным консульской службы МИДа, в первые часы действия безвизового режима границу Евросоюза пересекли сотни украинцев - обладателей биометрических паспортов.

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