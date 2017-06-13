Порошенко уволил послов Украины в Эстонии и ЮАР

Уволены посол в Эстонии Виктор Крыжанивский и посол в ЮАР Евгений Буркат

Президент Петр Порошенко уволил послов Украины в Эстонии и Южно-Африканской Республике. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.



Указом N159/2017 Порошенко уволил посла в ЮАР Евгения Бурката, который занимал эту должность с августа 2014 года.



Также президент указом N160/2017 уволил посла в Эстонии Виктора Крыжанивского, назначенного еще Виктором Януковичем в 2010 году.

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20 февраля 2017 года Порошенко назначил новых послов Украины в Беларуси и Ираке.



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