Порошенко уволил послов Украины в Эстонии и ЮАР
13.06.2017 16:58
Уволены посол в Эстонии Виктор Крыжанивский и посол в ЮАР Евгений Буркат
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)
Президент Петр Порошенко уволил послов Украины в Эстонии и Южно-Африканской Республике. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Указом N159/2017 Порошенко уволил посла в ЮАР Евгения Бурката, который занимал эту должность с августа 2014 года.
Также президент указом N160/2017 уволил посла в Эстонии Виктора Крыжанивского, назначенного еще Виктором Януковичем в 2010 году.
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20 февраля 2017 года Порошенко назначил новых послов Украины в Беларуси и Ираке.
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