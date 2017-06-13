Призыв крымчан в армию РФ нарушает международное право - ООН

Россия не имеет права призывать на воинскую службу граждан оккупированной территории

Россия нарушает нормы международного права, призывая жителей оккупированного Крыма на воинскую службу. Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

В документе сообщается, что 1 апреля 2017 года началась призывная кампания на воинскую службу в России. Однако призыв жителей оккупированной территории является незаконным. Таким образом, Россия нарушает международное законодательство.

Из-за отсутствия доступа в оккупированный Крым Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) следит за соблюдением прав человека на полуострове из офисов на материковой Украине, руководствуясь резолюциями Генасамблеи ООН.

Ранее сообщалось, что Украина раскритиковала заметку Daily Mail об оккупированном Крыме, где полуостров назван российским.