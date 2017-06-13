Лещенко обжалует вынесенное в пользу Авакова решение суда

Нардеп отметил, что Аваков потратил на суд с ним деньги государства, и добавил, что глава МВД за счет налогоплательщиков занимается сведением счетов

Народный депутат от БПП Сергей Лещенко планирует обжаловать решение суда, который встал на сторону главы МВД Арсена Авакова и обязал нардепа опровергнуть информацию о слежке за ним со стороны МВД. Об этом Лещенко сообщил в Facebook.

Народный депутат отметил, что не был проинформирован повесткой о заседании суда, на котором было принято это решение.

"Указанное решение суда является не только незаконным, но и абсурдным. Аргументы судьи нам неизвестны и будут изучены после получения полного текста судебного решения. Показательно другое - дело слушалось более года предыдущим составом суда и, как только состоялась смена судьи, почти мгновенно было вынесено нужное Авакову решение", - сообщил нардеп.

Он подчеркнул, что, кроме Авакова, на него подало иск Министерство внутренних дел Украины, уплатив при этом 1 тыс грн государственных средств. "То есть Аваков за счет налогоплательщиков занимается сведением личных счетов. Поданный против меня иск - единственный за три года, представленный от имени МВД в подобной категории дел, указывает на предвзятость министра", - заявил Лещенко.

Нардеп отметил, что министр внутренних дел в качестве доказательства предоставил в суд заключение специалиста в экспертизе, проведенной Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром МВД Украины, который подчиняется Авакову.

"Информация, которую оспаривал Аваков, была распространена на территории Германии (именно это и подтверждено заключением ГНИЭКЦ МВД Украины), а действие Гражданского кодекса Украины на это государство не распространяется. Хотя суд и Аваков так не считают", - сообщил депутат.

Лещенко добавил, что один из ответчиков - немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, которая не является юридическим лицом, зарегистрированным в Украине.

"Все сотрудники оформлены в немецком юрлице, а на территории Украины ими не было создано представительств или дочерних компаний. Таким образом, иск Авакова против немецкого юридического лица в Подольский суд Киева абсурден, а признание судьей их надлежащим ответчиком - проявление ангажированности", - написал депутат.

"Решение в пользу Авакова не удивило меня, а только утвердило в мысли об использовании судебной ветви власти действующей правящей верхушкой для достижения своих личных политических и коррупционных целей. Хотелось бы, чтобы так же когда-то суд Украины вынес решение и по делу рюкзаков Авакова", - отметил Лещенко.

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Он подчеркнул, что намерен обжаловать вынесенное в пользу Авакова решение.

Ранее сегодня сообщалось, что Подольский райсуд Киева удовлетворил иск МВД и его руководителя Авакова и обязал народного депутата Лещенко опровергнуть заявление почти двухлетней давности о якобы организованной правоохранителями слежке за ним.

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