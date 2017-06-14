Президент РФ, чья армия захватила Крымский полуостров и сформировала в Донбассе террористические анклавы, обвинил в войне на востоке Украины США и ЕС

Вашингтон не желает допускать "сближения Российской Федерации и Украины", так как видит в этом некую угрозу. Такую мысль очертил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну президент государства-оккупанта Владимир Путин, сообщают СМИ РФ со ссылкой на запись разговора в эфире телеканала Showtime.

"Философия международной американской политики в этом регионе (Восточная Европа, - ред.) заключается в том, что нужно ни в коем случае не допустить сближения Украины и России, потому что в этом кто-то усматривает какую-то угрозу. Считает кто-то, что это источник роста могущества России, и нужно во что бы то ни стало помешать любому сближению России и Украины", - заявил он.

Также российский лидер, чья армия захватила при поддержке агентуры Крымский полуостров и сформировала в Донбассе террористические анклавы, в очередной раз обвинил в разжигании войны на востоке Украины США и ЕС.

"Поддержка радикальных элементов на Украине, националистических элементов, она с точки зрения такого подхода беспроигрышная. Так что, в этом смысле те, кто это сделал, достигли своей цели, сделали это безупречно. Они молодцы", - сказал Путин.

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В ходе того же интервью президент РФ заявил, что США якобы хотят уничтожить экономику и сменить руководство России, чтобы в конечном итоге "забрать ядерный арсенал" страны.

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