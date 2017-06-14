Дело о налоговых площадках: Клименко сообщили о подозрении

В прокуратуре заявили, что беглому экс-министру из окружения Виктора Януковича предъявили подозрение по нанесению ущерба казне на сумму в 96 млрд грн

Экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, который скрывается от правосудия в России, сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации и злоупотреблении служебным положением. Об этом у себя в Facebook написал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Экс-минздоху Клименко А. В. сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 УК - создание и участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением", - отметил он.

По словам Матиоса, сообщение о подозрении направлено Клименко "способом, предусмотренным УПК".

"Как сказал бы в таком случае Ляшко: "Украла скотиняка 96 миллиардов человеческих денег". Подтверждаю: Клименко энд компани (и те, что вертолетами уже "прилетели", и те, что в придорожных мотелях в Белгородской области РФ от страха спиваются, и те, что по норам прячутся) действительно обоснованно подозреваются в нанесении ущерба государству на сумму 96 миллиардов гривень (при курсе $1 на то время 8 грн)", - уточнил он.

8 февраля 2017 года Апелляционный суд Киева разрешил заочный арест бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

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24 мая 2017 года прошла масштабная операция против коррупционеров, действовавших в Министерстве доходов и сборов. Полицейские и военные прокуроры задержали 25 человек, обыски проводились одновременно в 15 областях. Для организации 454 обысков и последующих задержаний были задействованы 1700 полицейских и 500 военных прокуроров.

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