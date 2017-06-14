Фигурант "дела Онищенко" может сбежать за рубеж - САП

Обвинение требует продления срока нахождения Постного под стражей в СИЗО

САП заявляет о рисках побега одного из главных фигурантов "дела Онищенко" Валерия Постного, если 14 июня Соломенский суд Киева не продлит содержание его под стражей в СИЗО. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Постного подозревают как соорганизатора в преступной группировке, участникам которой инкриминируют в частности завладение имуществом ПАО Укргаздобыча путем злоупотребления служебным положением и отмывания денег. Девять членов предполагаемой группы находятся в розыске, в том числе и сам Александр Онищенко. Депутата Онищенко подозревают в том, что он является одним из организаторов коррупционной схемы по перепродаже газа, добытого в рамках совместной деятельности с госпредприятием Укргаздобыча.

Ранее суд не смог рассмотреть ходатайство из-за отсутствия части защитников подозреваемого.

3 мая международная организация уголовной полиции - Интерпол - отказалась объявлять в розыск Онищенко. 24 апреля директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что обнародованные в качестве компромата аудиозаписи Онищенко были сделаны после основных арестов по газовому делу, в котором он проходит как главный фигурант, а не до начала расследования. 9 июня 2017 на подготовительном заседании двое судей из трех заявили о самоотводе.

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