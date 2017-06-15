Парубий: Закон Сената США о санкциях против РФ - сигнал Европе

Также в США идут дискуссии о предоставлении Украине летального оружия, и "есть основания считать, что вопрос будет решен положительно", заявил спикер

Одобрение 14 июня американским Сенатом закона о закреплении и усилении санкций против России - сигнал странам Европы, что наказание государства-агрессора ограничительными мерами должно лишь усиливаться, а не ослабевать. Об этом, находясь с рабочим визитом в Вашингтоне, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Очень важным является тот факт, что из 100 депутатов Сената проголосовали 97. Объединились Республиканская и Демократическая партии, и такая единогласность, как говорят американские коллеги, является редким случаем", - сказал он.

По словам Парубия, "историчность" этого голосования состоит в том, что санкции США против России "перешли в закон", то есть теперь отменить их без решения Сената и специального законопроекта невозможно.

"Это значит, что санкции будут действовать и усиливаться. Это усиление санкций в части банковского сектора и сектора энергетики. Еще один важный момент - то, что этим законом выделено $80 на противодействие российской дезинформации в Европе", - добавил он.

Также, считает спикер Рады, принятый Сенатом США закон имеет "большое символическое значение", и является "мощным сигналом" партнерам Украины в Европе в том плане, что санкции против России должны не только сохраняться, но и усиливаться.

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Парубий заверил, что сегодня "есть общая позиция и республиканцев, и демократов" по вопросу предоставления Украине современного летального оружия. "Дискуссии ведутся, однако есть все основания считать, что в этот раз вопрос будет решен, и решен положительно для Украины", - подчеркнул он.

В качестве предварительного этапа на пути Украины в НАТО председатель парламента предложил американским конгрессменам из комитета по обороне "рассмотреть возможность двустороннего соглашения по безопасности" между США и официальным Киевом.

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