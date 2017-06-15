Путин о Медведчуке: Считаю его украинским националистом

Виктор Медведчук родился в Красноярском крае, куда советская власть сослала его отца - "активного деятеля ОУН", заявил президент России

Российский лидер Владимир Путин считает Виктора Медведчука, который при Леониде Кучме занимал должность главы Администрации президента, а сейчас является переговорщиком в контрактной группе Минска, "представителем украинских националистов". Такое определение своему куму президент страны-агрессора РФ дал во время прямой линии, которая транслировалась федеральными каналами.

"Я считаю, что он - украинский националист. Ну, ему не нравится такое определение, он считает себя просвещенным патриотом Украины", - заявил он.

По словам Путина, "не секрет", что отец будущего украиского политика "был активным деятелем ОУН, был осужден советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку", где Виктор Медведчук в Красноярском крае и родился.

Путин утверждает, что у его кума есть "своя система взглядов" на независимость Украины, так как он, "конечно, горячий сторонник незалежности", а эта система основана на "фундаментальных трудах украинских националистов, которые писали их еще в XIX веке".

"Грушевский, Франко, Драгоманов или что-то в этом роде... Человек нашего времени Чорновил", - уточнил он.

По мнению президента РФ, все упомянутые личности хотели независимость Украины, но в качестве "федеративного государства", и Медведчук "отстаивает эту точку зрения".

"Он наукой занимается, пишет там статьи", - отметил Путин, добавив, что у Медведчука также очень хорошие отношения с премьером РФ Дмитрием Медведевым.

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