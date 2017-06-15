"Разные ценности". От Петренко ушел заместитель Вишневский

Причина ухода - разногласия и потеря взаимного доверия с министром юстиции Павлом Петренко

Заместитель министра юстиции Украины Андрей Вишневский подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



В связи с разногласиями в видении целей и методов государственной правовой политики Вишневский написал заявление об уходе.

Замминистра отмечает кардинальные отличия в ценностных ориентирах с министром юстиции Павлом Петренко.

Ранее сообщалось, что замглавы НАПК Руслан Радецкий обвинил Наталью Корчак в разжигании распрей внутри антикоррупционного органа, из-за которых якобы был вынужден подать в отставку член агентства Руслан Рябошапка.

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