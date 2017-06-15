Путин ответил на "немытую Россию" Порошенко строками Шевченко

Хозяин Кремля выдвинул якобы аргумент, что Лермонтов имел в виду всю тогдашнюю Россию, в том числе "области, которые сегодня Украиной называются"

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин в ходе прямой линии на федеральных каналах прокомментировал цитирование Петром Порошенко стихотворения поэта Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия" по случаю вступления в силу безвизового режима с ЕС. В частности, российский лидер попытался процитировать строки из поэмы Тараса Шевченко "І мертвим, і живим…".



По словам Путина, он не видел выступление президента Украины и о нем ему "рассказали вчера вечером" (нашумевшую речь Порошенко произнес в минувшую субботу, 10 июня).



"Это говорит о том, что он (Порошенко - ред.) знает русскую классику, интересуется русской литературой", - сказал хозяин Кремля, "похвалив" за это украинского коллегу.



Также Путин заявил, что в то время, когда Лермонтов написал знаменитое стихотворение (40-е годы XIX века), "области, которые считаются Украиной, были просто областями России". "Лермонтов говорил обо всей России, включая те области, которые сегодня Украиной называются", - резюмировал президент РФ.

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Путин также выдвинул якобы аргумент, что в момент написания стиха Лермонтов ехал на Кавказ, который тогда был частью Российской империи, а не в какую-либо другую страну. "Может, Петр Алексеевич таким образом подает нам сигнал, что он тоже никуда не собирается?", - попытался пошутить глава государства-оккупанта.



Кроме того, Путин произнес двусмысленную фразу о том, что "там, куда собирается" Порошенко, упоминаемых Лермонтовым "голубых мундиров больше, чем у нас". "Пусть он не расслабляется особенно, а то как бы чего не случилось…", - добавил он.



Российский лидер в заключение заявил, что не будет отвечать на слова украинского президента, однако в то же время вольно процитировал строки из поэмы Тараса Шевченко "І мертвим, і живим…": "Доборолась Украина до самого края, и хуже ляхов распинают ее собственные дети".

Также сегодня, 15 июня, Путин заявил, что Россия "старается не вмешиваться в дела Украины", и отметил, что "высоко ценит позицию" пророссийских украинцев.



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