Заявление Тиллерсона о Минске вызвало дискуссию в США: детали

Комментарий Рекса Тиллерсона о конфликте в Украине рассматривается как отход от длительной политики США, пишет The Wall Street Journal

Заявление государственного секретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Администрация президента Дональда Трампа не хочет "быть прикованной наручниками к Минску" вызвала дискуссию в США. Об этом сообщает Голос Америки.

"Ти-Рекс открыт для урегулирования вне Минска. Ладно, но с уважением к территориальной целостности Украины, или продавая ее?" - отметил в Twitter глава аналитического центра Пенна-Байдена и бывший чиновник Министерства обороны США Майкл Карпентер.

T-Rex open to a settlement outside of Minsk. OK, but based on Ukraine's territorial integrity or by selling it out? https://t.co/xJWL5YseV1 - Michael Carpenter (@mikercarpenter) 14 червня 2017 р.

"Я слышу, что немцы и французы не хотят привлекать США к Минску после визита Трампа в НАТО. ЕС без Трампа - это новое развитие событий", - написал в Twitter эксперт аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

What I hear is the Germans & French do not want any US involvement in Minsk after Trump's appearance at NATO. EU w/o Trump is new insight. https://t.co/PgjNK0VjDW - Anders Åslund (@anders_aslund) 13 червня 2017 р.

24 апреля в ходе телефонного разговора с президентом Петром Порошенко, Тиллерсон заявил, что санкции против России сохранятся до тех пор, пока страна-агрессор не выполнит минские соглашения.

Однако, выступая на слушаниях в палате представителей Конгресса США на этой неделе, он сказал, что Администрация Трампа не хочет "быть прикованной наручниками к Минску".

Тиллерсон допустил, что правительство Украины может договориться с Москвой вне договоренностей, подписанными в 2015 году.

"Думаю, важно, чтобы мы получили достаточную гибкость для достижения целей Минска. Важно, чтобы правительство Украины России могли прийти к удовлетворительному решению через некую структуру, кроме Минска", - заявил Тиллерсон на слушаниях в Комитете палаты представителей по иностранным делам.

"Я бы не хотел, чтобы мы были прикованы наручниками к Минску, если окажется, что стороны решат урегулировать ситуацию другим путем, иным соглашением", - сказал он.

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