Заявление Тиллерсона о Минске вызвало дискуссию в США: детали

Заявление государственного секретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Администрация президента Дональда Трампа не хочет "быть прикованной наручниками к Минску" вызвала дискуссию в США. Об этом сообщает Голос Америки.

"Ти-Рекс открыт для урегулирования вне Минска. Ладно, но с уважением к территориальной целостности Украины, или продавая ее?" - отметил в Twitter глава аналитического центра Пенна-Байдена и бывший чиновник Министерства обороны США Майкл Карпентер.

T-Rex open to a settlement outside of Minsk. OK, but based on Ukraine's territorial integrity or by selling it out? https://t.co/xJWL5YseV1

"Я слышу, что немцы и французы не хотят привлекать США к Минску после визита Трампа в НАТО. ЕС без Трампа - это новое развитие событий", - написал в Twitter эксперт аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

What I hear is the Germans & French do not want any US involvement in Minsk after Trump's appearance at NATO. EU w/o Trump is new insight. https://t.co/PgjNK0VjDW