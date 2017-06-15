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МИД требует от РФ позволить Чийгозу увидеться с больной матерью

15.06.2017 23:29
МИД Украины требует от оккупационных властей разрешить заместителю председателя Меджлиса повидаться с тяжелобольной матерью
МИД требует от РФ позволить Чийгозу увидеться с больной матерью
Ахмет Чийгоз (фото - скриншот видео)

Министерство иностранных дел Украины требует от оккупационной власти в Крыму позволить политзаключенному заместителю председателя Меджлиса Ахмету Чийгозу увидеть с тяжелобольной матерью. Об этом у себя в Twitter написала спикер украинского МИД Марьяна Беца.

"Более двух лет А. Чийгоз находится в тюрьме по полит. мотивам в оккупированном Крыму. Он имеет право увидеть больную мать", - написала также Беца.

7 июня созданный российскими оккупантами в Крыму фейковый суд не разрешил Чийгозу повидаться с тяжелобольной матерью.

Чийгоз был похищен оккупантами в Крыму в январе 2015 года. Ему вменяют в вину "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014-го - день, когда крымские татары и проукраинские жители полуострова вышли на протест против захвата Крыма Россией.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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