Украина и США подписали меморандум о сотрудничестве парламентов

В тексте меморандума указано, что Украина - это "форпост" защиты западной демократии на фоне российской агрессии, сообщил глава Верховной Рады

Украина и США подписали меморандум о сотрудничестве между парламентами, сообщает Укринформ.

Документ был подписан главой Верховной Рады Андреем Парубийом и спикером Палаты представителей США Полом Райаном. Церемония состоялась во время двухсторонней встречи лидеров парламентов в здании Конгресса США.

"Это важный документ, который укрепляет и структурирует сотрудничество между нашими парламентами", - сказал после подписания меморандума Парубий.

Глава Рады также отметил, что в документе есть "очень важная формулировка" об Украине.

"В тексте меморандума указано, что Украина - это "форпост" защиты западной демократии на фоне российской агрессии", - сообщил Парубий.

Документом определяются сферы межпарламентского диалога, в том числе, в вопросах международной политики, безопасности, торговли, промышленности, инноваций, инфраструктуры и космоса.

Меморандум также охватывает вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения, сельского хозяйства и природных ресурсов.

14 июня Парубий сообщил, что в Пентагоне не снят с повестки дня и обсуждается вопрос предоставления США летального оружия Украине.

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