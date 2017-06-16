Украина и США подписали меморандум о сотрудничестве парламентов
Украина и США подписали меморандум о сотрудничестве между парламентами, сообщает Укринформ.
Документ был подписан главой Верховной Рады Андреем Парубийом и спикером Палаты представителей США Полом Райаном. Церемония состоялась во время двухсторонней встречи лидеров парламентов в здании Конгресса США.
"Это важный документ, который укрепляет и структурирует сотрудничество между нашими парламентами", - сказал после подписания меморандума Парубий.
Глава Рады также отметил, что в документе есть "очень важная формулировка" об Украине.
"В тексте меморандума указано, что Украина - это "форпост" защиты западной демократии на фоне российской агрессии", - сообщил Парубий.
Документом определяются сферы межпарламентского диалога, в том числе, в вопросах международной политики, безопасности, торговли, промышленности, инноваций, инфраструктуры и космоса.
Меморандум также охватывает вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения, сельского хозяйства и природных ресурсов.
14 июня Парубий сообщил, что в Пентагоне не снят с повестки дня и обсуждается вопрос предоставления США летального оружия Украине.
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