Геращенко: У Путина была мечта - задушить Украину

В нормандском формате главное, что Украина не один на один с Россией, считает первый вице-спикер Верховной Рады

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, что президент страны-агрессора Владимир Путин "мечтал остаться один на один с Украиной и задушить ее". Об этом она сказала в интервью газете Факты.

"Почему важен нормандский формат? У Путина была мечта - остаться один на один с Украиной и задушить ее. Вспомним, какой была наша страна в начале противостояния с Москвой: истекающая кровью, обворованная, слабая, без армии и без силовых структур. А Россия давно готовилась к расчленению нашего государства, внедряя сюда в том числе на должности министра обороны и руководителя СБУ не просто своих граждан, а представителей ФСБ", - отметила Геращенко.

По ее словам, в нормандском формате главное, что Украина не один на один с Россией.

"Наши сильные партнеры - Германия и Франция - не только отстаивают важность европейских принципов, но и представляют консолидированную позицию всего Европейского союза. Их действия координируются с США, которые в курсе всех нюансов. И это важно понимать", - подчеркнула она.

Геращенко уточнила, что ключевой момент - это санкции.

"Все, кто кричит: "Давайте откажемся от Минска, он ничего не дает", транслируют слова Кремля, который изо всех сил старается избавиться от санкций. Однако в заявлениях всех мировых лидеров очень четко звучит сигнал: санкции против России будут работать до полного выполнения минских соглашений", - сказала Геращенко.

Она напомнила, что минские соглашения Российская Федерация и контролируемые ею боевики не выполняли и не выполняют ни одного дня.

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