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Опрос показал наиболее популярные религиозные конфессии в Украине

18.06.2017 00:22
Большинство опрошенных украинцев назвали себя православными, 10% - просто христианами
Опрос показал наиболее популярные религиозные конфессии в Украине
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Большинство украинцев относят себя к православным христианам. Таковы данные опроса социологических центров КМИС, Рейтинг, СОЦИС и Центр им. Разумкова, проведенного в марте 2017 года с участием 14 тысяч респондентов, которые приводят в своей статье для ZN.ua народный депутат Игорь Грынив и экс-депутат Сейма Польши Мирослав Чех.

Согласно данным опроса, 68% опрошенных относят себя к православным христианам, 10% - просто к христианам, 7,8% к атеистам, 7,6% - к греко-католикам.
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Фото - dt.ua
Большее число православных декларируют принадлежность к УПЦ КП (27% всех жителей Украины), вторая категория - это "просто православные" (21%) и третья по количеству группа - верующие УПЦ МП (17%).

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Фото - dt.ua

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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