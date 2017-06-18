Полиция у противников Марша равенства изъяла газовые баллончики
18.06.2017 09:35
Около 100 участников акции против проведения Марша равенства образовали цепь возле парка имени Тараса Шевченко
Фото: facebook.com/Блищик
В центре Киева находятся свыше 5500 правоохранителей в связи с проведением Марша равенства. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
В месте проведения мероприятия установлены фильтрационные пункты, дежурят кинологи и конная полиция.
"Правоохранители призывают киевлян и гостей города соблюдать установленные правила поведения, не нарушать закон и не устраивать провокаций", - отметили в пресс-службе.
У нескольких мужчин во время проверки полицейские обнаружили балаклавы и газовые баллончики.
"Около 100 участников акции против проведения Марша равенства возле парка имени Тараса Шевченко непрерывно ходят по пешеходному переходу и образовали цепь", - отметили в пресс-службе.
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