Неделя без виз: сколько украинцев пересекли границу с ЕС

С начала отмены виз в пересечении границы было отказано 22 гражданам Украины

С момента введения безвизового режима границу со странами Европейского союза пересекли 441 тысяч граждан Украины, из них 18 тысяч воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу только с биометрическим паспортом. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Только в течение суток с 06:00 17 июня до 06:00 18 июня границу со странами ЕС без виз пересекли более 5000 граждан Украины.

С начала отмены виз в пересечении границы было отказано 22 украинцам.

11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом. Теперь украинцы могут ездить в страны ЕС без виз при наличии биометрических паспортов.

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