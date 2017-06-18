Неделя без виз: сколько украинцев пересекли границу с ЕС
С момента введения безвизового режима границу со странами Европейского союза пересекли 441 тысяч граждан Украины, из них 18 тысяч воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу только с биометрическим паспортом. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Только в течение суток с 06:00 17 июня до 06:00 18 июня границу со странами ЕС без виз пересекли более 5000 граждан Украины.
С начала отмены виз в пересечении границы было отказано 22 украинцам.
11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом. Теперь украинцы могут ездить в страны ЕС без виз при наличии биометрических паспортов.
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