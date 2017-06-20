В ГПУ решили не спешить с делами Розенблата, Полякова и Довгого

По словам пресс-секретаря Луценко, генпрокурор примет решение о поддержке представлений после поступления заключения юридической службы ГПУ

Генеральная прокуратура получила от Специализованной антикоррупционной прокуратуры представление на народных депутатов Олеся Довгого, Максима Поляков (Народный фронт) и Борислава Розенблата (Блок Петра Порошенко) сегодня около 15:30. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Юридическая служба ГПУ взяла документы на обработку на соответствие нормам закона о регламенте Верховной Рады Украины, … каждое представление "должно быть мотивированным и достаточным, содержать конкретные факты и доказательства, подтверждающие факт совершения указанным в представлении лицом общественно опасного деяния, определенного Уголовным кодексом Украины", - отметила Сарган.

Пресс-секретарь генпрокурора отметила, что подать представление в Верховную Раду на вышеуказанных нардепов уже завтра, как настаивают отдельные народные депутаты, для рассмотрения их на регламентном комитете невозможно, поскольку Генеральная прокуратура должна действовать в рамках действующего законодательства.

"Генпрокурор примет решение о поддержке представлений после поступления заключения юридической службы ГПУ", - отметила она.

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Сарган подчеркнула, что Генеральная прокуратура Украины неоднократно предлагала изменить нормы статей закона о регламенте 219 и 220 , чтобы оптимизировать процесс рассмотрения представлений в Верховной Раде.

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