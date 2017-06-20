Янтарное дело: шестерым фигурантам объявили о подозрении

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения

Шестерым задержанным фигурантам так называемого янтарного дела, к которому причастны нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков, объявили о подозрении. Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины.

"20 июня Детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении шестерым фигурантам "янтарного дела": двум охранникам Розенблата, помощнику-консультанту Полякова и трем представителям межфракционного объединения Верховной Рады Украины "Депутатский контроль", - уточнили в ведомстве

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

19 июня детективы НАБУ задержали ряд лиц, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в добыче янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено при пособничестве народных депутатов Украины. Данная операция проводилась в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США.

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Ранее сегодня, 20 июня, сообщалось, что в рамках так называемого янтарного дела НАБУ и САП передали генпрокурору Юрию Луценко представления на лишение нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова депутатской неприкосновенности.

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