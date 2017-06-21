62% россиян поддерживают политику Путина по Украине - опрос

В американском центре Pew Research Center отметили, что респонденты дали низкую оценку действий Владимира Путина в отношении Украины, чем в 2014 году

Политику президента страны-агрессора РФ Владимира Путина в отношении Украины поддерживают 63% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса американского исследовательского центра Pew Research Center, которые были опубликованы во вторник, 20 июня, сообщает Deutsche Welle.

"Респонденты дали более низкую оценку действий Путина в отношении Украины, чем в 2014 году. Тогда его политику по этому вопросу одобряли 83% опрошенных, сейчас - 63%", - отмечается в сообщении.

Почти половина опрошенных (46%) высказались за то, чтобы военная операция России в Сирии продолжалась, 34% считают, что ее надо ограничить, еще 11% наоборот считают, что ее следует расширить.

37% опрошенных россиян заявили, что недовольны положением дел в стране, а 58% - довольны.

В 2014 году эти показатели составляли 36% и 56% соответственно.

Основными проблемами в стране россияне называют рост цен (71 %), коррумпированность политических лидеров (58%), недостаток возможностей для того, чтобы найти работу (54%), терроризм (54%), разрыв между бедными и богатыми (53%), преступность (52%) и коррумпированность бизнеса (50%).

Плохой экономическую ситуацию в России в 2015 году считали 73% россиян, сейчас такое мнение высказали 49%.

Еще 46% оценили ее на данный момент как хорошую.

Большинство (55%) одобряют экономическую политику Путина, а также его действия в области энергетики и гражданского общества.

"Единственная область, в которой он не получил положительной оценки большинства, - это проблема коррупции", - указывают социологи. Его действия по борьбе с ней одобряют 49%, в 2015 году этот показатель был 62%.

Большинство респондентов (87%) заявили, что уверены в правильности политики Путина на мировой арене, противоположный ответ дали 12% опрошенных.

59% при этом считают, что Россия стала играть более значимую роль на мировой арене, чем 10 лет назад.

Еще 17% заявили об обратном, а 21% опрошенных сказали, что этот показатель остался неизменным.

Опрос проводился в России с 18 февраля по 3 апреля 2017 года, в нем приняли участие 1002 человека.

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