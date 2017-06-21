Завтра Порошенко встретится с Туском: будут говорить о Донбассе

Президент примет участие в расширенном саммите Европейской народной партии

Завтра, 22 июня 2017 года, президент Петр Порошенко с рабочим визитом посетит Брюссель. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко встретится с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, а также другими лидерами государств-членов ЕС.

Порошенко примет участие в расширенном саммите Европейской народной партии.

"Глава государства проинформирует собеседников об обострении ситуации безопасности в Донбассе, состоянии выполнения и конкретных случаях нарушения российской стороной минских договоренностей с целью обеспечения положительного решения Европейского Совета о продлении секторальных санкций против России", - отметили в пресс-службе.

Также Порошенко планирует обсудить вопросы, связанные с подготовкой к cаммиту Украина-ЕС, который пройдет 12-13 июля 2017 года в Киеве.

20 июня 2017 года Порошенко встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном и другими топ-чиновниками.

21 июня Порошенко и украинская делегация проведут ряд встреч с чиновниками, конгрессменами и сенаторами США, после чего вылетят в Брюссель, где состоится саммит Европейской народной партии.

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