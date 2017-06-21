Крымчанке пришлось покинуть полуостров из-за преследования ФСБ

Наталья Харченко, которая отказалась признавать российскую "власть" в Крыму, приехала в Киев практически без вещей, временно оставив детей родителям

Жительнице Крыма Наталье Харченко, которая не признает оккупацию Россией Крыма законной, пришлось 20 июня 2017 года срочно выехать из оккупированного полуострова из-за преследования ФСБ. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

За проукраинскую позицию против Харченко оккупанты начали доследственную проверку по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации). По информации крымского адвоката Эдема Семедляева, следователь ФСБ уже собрал два тома информации для этого "дела".

Крымчанка приехала в Киев практически без вещей, оставив детей временно своим родителям, сообщают правозащитники.

В Крымской правозащитной группе добавили, что сотрудники ФСБ РФ 12 января 2017 года в доме семьи украинских активистов Виноградовых-Харченко провели под видом гласного обследования жилища незаконный обыск и изъяли несколько компьютеров.

"Каждый месяц Харченко вызывали на допросы в ФСБ, после которых у женщины случались приступы хронического заболевания нервной системы. После обыска и допроса Андрей Виноградов потерял в Крыму работу. Он был вынужден несколько недель назад приехать в Киев, чтобы найти работу и забрать семью. В данное время семья ищет недорогое жилье и нуждается в помощи", - говорится в сообщении КПГ.

Читайте также: Оккупанты в Крыму отказались освободить политзаключенного Балуха

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.