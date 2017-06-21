Представления на 5 нардепов переданы в регламентный комитет Рады
Глава Верховной Рады Андрей Парубий направил в регламентный комитет представления о снятии неприкосновенности с пяти народных депутатов. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь спикера Андрей Ковалев.
Он сообщил, что по состоянию на 18:30 21 июня от генпрокурора Юрия Луценко поступили пять представлений. "Председатель Верховной Рады получил их и направил в регламентный комитет", - отметил Ковалев.
В представлениях глава ГПУ просит парламент дать согласие на привлечение к уголовной ответственности депутатов Олеся Довгого (Воля народа), Андрея Лозового (Радикальная партия), Евгения Дейдея (Народный фронт), Борислава Розенблата (Блок Петра Порошенко) и Максима Полякова (Народный фронт).
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Нардепам, на которых внесены представления на снятие неприкосновенности, дается пять дней для дачи пояснений. После этого регламентный комитет в течение 20 дней должен рассмотреть представления на заседании и направить их в сессионный зал на голосование либо же вернуть в ГПУ на доработку.
Ранее сегодня, 21 июня, Луценко по ходатайству САП внес в парламент представления на лишение депутатского иммунитета пяти народных избранников.
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