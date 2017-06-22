Глава Госгеокадастра Луганской области требовал 1,2 млн грн - МВД

В марте глава ГПУ сообщал о задержании главы Госгеокадастра области по подозрению в получении 40 тыс грн взятки

В Луганской области задержали начальника управления Госгеокадастра. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.



По информации правоохранителей, чиновник требовал 1,2 млн грн взятки через двух посредников.



Полиция задержала всех: посредников - в Северодонецке, а начальника управления - в Славянске.

24 марта генеральный прокурор сообщал, что сотрудники прокуратуры совместно с СБУ задержали главу Госгеокадастра Луганской области по подозрению в получении взятки в размере 40 тысяч гривень.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.