Глава Госгеокадастра Луганской области требовал 1,2 млн грн - МВД
22.06.2017 03:24
В марте глава ГПУ сообщал о задержании главы Госгеокадастра области по подозрению в получении 40 тыс грн взятки
Фото: МВД
В Луганской области задержали начальника управления Госгеокадастра. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
По информации правоохранителей, чиновник требовал 1,2 млн грн взятки через двух посредников.
Полиция задержала всех: посредников - в Северодонецке, а начальника управления - в Славянске.
24 марта генеральный прокурор сообщал, что сотрудники прокуратуры совместно с СБУ задержали главу Госгеокадастра Луганской области по подозрению в получении взятки в размере 40 тысяч гривень.
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