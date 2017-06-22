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Глава Госгеокадастра Луганской области требовал 1,2 млн грн - МВД

22.06.2017 03:24
В марте глава ГПУ сообщал о задержании главы Госгеокадастра области по подозрению в получении 40 тыс грн взятки
Глава Госгеокадастра Луганской области требовал 1,2 млн грн - МВД
Фото: МВД

В Луганской области задержали начальника управления Госгеокадастра. Об этом сообщает Министерство внутренних дел. 

По информации правоохранителей, чиновник требовал 1,2 млн грн взятки через двух посредников.

Полиция задержала всех: посредников - в Северодонецке, а начальника управления - в Славянске. 

24 марта генеральный прокурор сообщал, что сотрудники прокуратуры совместно с СБУ задержали главу Госгеокадастра Луганской области по подозрению в получении взятки в размере 40 тысяч гривень. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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