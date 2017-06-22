Рада в первом чтении приняла законопроект о Конституционном суде

Верховная Рада с третьего раза одобрила проект новой редакции закона о Конституционном суде Украины (КСУ) №6427-д. За принятие проекта в повторном первом чтении проголосовал 231 депутат. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net из Верховной Рады.

Представляя документ, Руслан Князевич сообщил, что из проекта изъято положение о плате за подачу конституционной жалобы. Документом предусмотрена возможность подавать жалобу в Конституционный суд, если гражданин считает, что закон, по которому в отношении него было принято судебное решение, противоречит Конституции.

Депутаты от Радикальной партии, Самопомощи и Батькивщины заявили, что не будут поддерживать проект, так как в нем остались спорные нормы. Например, изменение процедуры избрания омбудсмена. Проектом предлагается избирать уполномоченного по правам человека не тайным, а открытым голосованием.

Противники голосования за законопроект предлагали принять отдельный закон по конституционной жалобе, а к новой редакции закона о Конституционном суде вернуться на следующей сессии, в сентябре.

18 мая 2017 года сорвалось избрание нового председателя Конституционного суда.

Читайте также: Будет ли отменен конкурс для судей Конституционного Суда

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.